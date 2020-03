Trump faz teste contra o Covid-19 mas continua desrespeitando recomendações

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste sábado (14) que se submeteu ao teste para o novo coronavírus. Ele aguarda o resultado nos próximos dias. "Fiz o exame ontem à noite", disse em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, depois de comentar na véspera que não precisava fazê-lo por não apresentar sintomas de gripe.

Publicidade Leia mais

A preocupação crescia nos Estados Unidos com a recusa do republicano em fazer o teste, depois de ter mantido contato com o prefeito de Miami, Francis Suarez, e com o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) brasileira, Flavio Wajngarten, ambos diagnosticados com o Covid-19. Wajngarten e Suarez estiveram no evento oferecido por Trump ao presidente Jair Bolsonaro no resort Mar-a-Lago, na Flórida, durante a visita da delegação brasileira aos Estados Unidos (EUA) entre o sábado passado (7) e a terça-feira (10).

Bolsonaro, 64 anos, anunciou nas redes sociais na sexta-feira (13) que não é portador do novo coronavírus. Ele foi submetido a exames após retornar dos EUA, mas poderá se submeter a novos testes nos dias 19 e 26 deste mês.

A Casa Branca também anunciou que agora tomará a temperatura de "todas as pessoas em contato próximo" com Trump e seu vice-presidente, Mike Pence, "como precaução" diante da propagação do Covid-19. Pelo menos um repórter não pôde entrar na sala de imprensa no sábado devido à temperatura corporal excessivamente alta.

Sexta-feira, durante uma conferência de imprensa, Trump apertou as mãos de várias pessoas, indo contra as recomendações dos especialistas. "Relaxe. As pessoas vêm até mim. Estendem a mão. É um reflexo natural", disse o presidente. "Talvez as pessoas não devam apertar as mãos por muito tempo, porque a gripe se espalha e outras coisas", acrescentou.

EUA ampliarão proibição de viagens para Reino Unido e Irlanda

Washington também anunciou hoje que ampliará ao Reino Unido e à Irlanda a proibição de viajar aos Estados Unidos a partir da próxima segunda-feira (16). O anúncio foi feito pelo vice-presidente Mike Pence. No entanto, ele ressaltou que os seus cidadãos e os residentes permanentes dos EUA terão permissão para retornar ao país. A medida já estava em vigor para os estrangeiros que estiveram recentemente nos países europeus do Espaço Schengen.

O Covid-19 já contaminou 2.226 pessoas nos EUA e causou 50 mortes. Na sexta-feira, Trump decretou estado de emergência no país, para permitir a liberação de US$ 50 bilhões adicionais a fim de combater a epidemia. O sistema de saúde privado americano está à prova diante dessa infecção. Milhares de americanos não têm dinheiro para pagar uma hospitalização, se necessário.

Casos no mundo superam 150.000 infectados

O número de casos do novo coronavírus em todo o mundo superou 150.000, incluindo mais de 5.700 mortes em 137 países e territórios, segundo um balanço estabelecido pela agência AFP com base em fontes oficiais. No total, 151.767 pessoas foram infectadas e 5.764 morreram por causa da doença. O aumento se deve, principalmente, aos novos casos detectados na Itália, segundo país mais afetado depois da China.

As autoridades italianas registraram neste sábado 3.497 novos casos, o que elevou o total de infectados a 21.157 nos país, com 1.441 mortes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro