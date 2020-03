Argentina/Coronavírus

Argentina vive o primeiro dia de quarentena total e obrigatória para combater coronavírus

Pessoas caminham na Praça de Maio, no centro da capital argentina. Foto: Reuters

Texto por: Márcio Resende

Começou à meia-noite desta sexta-feira (20) o chamado "isolamento social preventivo e obrigatório" anunciado pelo presidente argentino, Alberto Fernández, apenas duas horas e meia antes da sua entrada em vigência. Até o dia 31 de março, prazo prorrogável, os argentinos vão ficar, forçosamente, nas suas casas para conter o avanço do coronavírus que soma 128 contagiados com três mortes no país.