Justiça dá prazo de 24 horas para presidente do México anunciar medidas contra Covid-19

O governo do México vem sendo criticado por sua falta de ação diante da pandemia de coronavírus. Na Cidade do México, uma das mais densas do mundo, boa parte da população continua vivendo sem tomar nenhuma precaução contra a Covid-19. A justiça pede uma intervenção urgente da parte das autoridades federais, principalmente do presidente, Andrés Manuel López Obrador, que até a semana passada ainda participava de eventos públicos como se nada tivesse acontecendo.

Publicidade Leia mais

Com informações de Alix Hardy, correspondente da RFI no México

Um juiz federal do México, cujo nome não foi revelado, ordenou na quinta-feira (19) que o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciasse uma estratégia preventiva e ações para detectar as pessoas infectadas pelo coronavírus. “As autoridades não tomam as medidas sanitárias gerais, eficazes e cabíveis diante do risco que enfrenta o país”, afirmou o juiz, citado pela organização de cidadãos que lançou o pedido. O magistrado deu 24 horas para as autoridades mexicanas, entre elas o chefe de Estado e o secretário da Saúde, Jorge Alcocer, para informar a população do que será feito para enfrentar a pandemia.

A primeira vítima fatal do coronavírus no México foi registrada na quarta-feira (18). O país tem, até a manhã desta sexta-feira (20) 164 casos confirmados. Mas teme-se que o número seja muito maior, já que poucos testes foram realizados na população, que conta com 130 milhões de habitantes.

Festas e feriadão na praia

Até o meio da semana, ainda era possível ver na capital imagens de metrôs lotados, nos quais praticamente ninguém usava máscaras de proteção, enquanto os países vizinhos se organizam com medidas muito mais drásticas.

Mesmo se as autoridades mexicanas pediram que fossem evitados os eventos reunindo mais de 5 mil pessoas, a preconização não foi levada à sério. Nas ruas da capital, as barracas que vendem comida continuam funcionando normalmente, os voos vindo da Europa aterrissam sem obstáculos e no fim de semana passado, feriado prolongado no país, as praias ficaram lotadas, enquanto na Cidade do México um festival reuniu, durante dois dias, 115 mil pessoas.

Diante das críticas, algumas medidas são tomadas nas regiões, mesmo se uma estratégia federal ainda é esperada. A primeira medida importante foi o anúncio do fechamento das escolas nesta sexta-feira (20).

Presidente usa amuleto contra coronavírus

O presidente mexicano é um dos principais alvos das críticas. Como o líder brasileiro Jair Bolsonaro até o início desta semana, AMLO continuou participando de eventos públicos, nos quais era fotografado apertando as mãos da população e beijando crianças por onde passava.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continua participando de eventos públicos, em contato com milhares de pessoas. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS

Já na quarta-feira (18), durante sua entrevista coletiva diária, o presidente mexicano mostrou seu amuletos, dizendo que os talismãs e duas imagens religiosas seriam a sua proteção contra o coronavírus. Uma atitude que não ajudou a mobilizar os mexicanos contra o Covid-19.

A Organização Mundial da Saúde pede para que todos evitem contatos físicos, numa tentativa de conter a pandemia que já matou mais de 10 mil pessoas pelo mundo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro