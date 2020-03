Com 100 mil infectados, EUA são país com mais casos de Covid-19 no mundo

Profissionais de saúde no New York's Elmhurst Hospital Center, onde 13 pacientes com Covid-19 morreram em 24 horas AFP/File

Texto por: RFI

Os Estados unidos são atualmente o país com mais pacientes com coronavírus. Na última contagem, na noite de sexta-feira (27), 100 mil pessoas foram infectadas no país, e as autoridades contabilizam 1.600 vítimas do Covid-19.