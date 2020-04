Covid-19 pode provocar um novo genocídio na Amazônia, alertam representantes indígenas

Povos indígenas são muito mais vulneráveis diante de epidemias como a do Covid-19. REUTERS - WASHINGTON ALVES

Texto por: RFI

O anúncio do primeiro caso de coronavírus em uma reserva indígena do Brasil chamou a atenção para a situação dos povos autóctones, que correm um risco ainda maior com a pandemia. Essas populações, especialmente as que se isolaram voluntariamente, são historicamente muito mais vulneráveis a doenças vindas do exterior porque não são imunizadas contra muitas patologias.