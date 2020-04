Com falta de caixões, vítimas do coronavírus serão enterradas em caixas de papelão no Equador

Funcionários retiram um cadáver da calçada do Hospital Teodoro Maldonado Carbo, em Guayaquil, cidade que mais sofre com a epidemia do coronavírus no Equador. 03/04/2020. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI

A situação do Equador diante da epidemia de coronavírus está chocando o mundo. Após vídeos que mostram cadáveres pelas ruas de Guayaquil, no sudoeste do Equador, a cidade sofre com a falta de caixões. As vítimas da Covid-19 serão enterradas em caixas de papelão, desobedecendo às normas sanitárias do governo.