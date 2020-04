Covid-19: americanos pró-Trump exigem fim do confinamento nos EUA

Em Austin, no Texas, cerca de 250 pessoas protestaram contra o confinamento imposto para diminuir a propagação do coronavírus.

De New Hampshire à Califórnia, do Texas a Ohio, manifestantes pró-Trump saíram às ruas do país no sábado (18) para exigir o fim do confinamento estabelecido para barrar a propagação do coronavírus. A população é incitada pelo próprio presidente, que afirma que governadores democratas exageram nas restrições. A epidemia de Covid-19 já deixou quase 40 mil mortos nos Estados Unidos.

Eles não são numerosos, mas fazem barulho. Em Concord, capital do estado de New Hampshire, no nordeste do país, cerca de 400 pessoas se reuniram debaixo de chuva para pedir que o confinamento não fosse estendido, já que há poucos casos da Covid-19 no local. "Os números divulgados são mentira!", "Reabram o estado!", foram algumas das mensagens exibidas em cartazes por pessoas que levavam também a bandeira americana ou vestiam camisetas e bonés pró-Trump.

Uma mobilização semelhante, com cerca de 200 pessoas, ocorreu diante da sede do governo de Maryland, em Annapolis, também no nordeste dos Estados Unidos. Outras manifestações menos numerosas foram registradas em Columbus, no estado de Ohio, em San Diego, na Califórnia, e no Indiana, Nevada e Wisconsin. Apesar de exigirem o fim do confinamento, muitos participantes preferiram comparecer às mobilizações dirigindo seus veículos e não saíram de dentro de seus carros.

Em Austin, no Texas, cerca de 250 pessoas protestaram contra a obrigação de ficar em casa, denunciando o que consideram um "colapso econômico" causado pela interrupção das atividades não essenciais. O organizador da manifestação, Alex Jones, fundador do portal de notícias Infowars, ligado à extrema-direita, foi ovacionado pelos participantes ao chegar ao local em sua imensa pick-up, como se estivesse em um tanque de guerra.

Manifestantes armados

O maior protesto pelo fim do confinamento ocorreu em Lansing, no estado do Michigan, onde cerca de três mil pessoas se reuniram para mostrar insatisfação com as medidas impostas pela governadora democrata Gretchen Whitmer. Em todos os locais, os participantes estavam vestidos com as cores da bandeira do país e ignoravam a recomendação de distanciamento social para evitar a propagação do vírus. Muitos se abraçavam e trocavam apertos de mão, afirmando não temer a doença.

Em várias cidades, pessoas também escondiam o rosto e exibiam armas de fogo. Para eles, os decretos de confinamento são "ilegais" e desrespeitam dos cidadãos. Os manifestantes denunciaram medidas como a interrupção termporária de vendas de armas e munições em alguns estados. Uma decisão criticada também pelo presidente americano.

Mesmo após tendo declarado que cada governador deveria gerenciar as medidas contra o coronavírus, na última sexta-feira (17), Trump defendeu uma rebelião da população contra o confinamento em estados liderados por democratas. "Libertem Minnesota!", "Libertem Michigan!", "Libertem a Viginia!", tuitou. No entanto, também foram registradas manifestações em estados dirigidos por republicanos, como New Hampshire e Texas.

Medidas relaxadas em alguns estados republicanos

O governador democrata do estado de Washington, Jay Inslee, afirmou no Twitter que Trump "coloca milhões de pessoas sob o risco de contaminação da Covid-19. Seus ataques desequilibrados e seus apelos para 'libertar' os estados também podem levar à violência".

Vários governadores enfrentam o dilema de quando e como acabar com o confinamento. Nos estados do Texas e do Vermont, os governadores, republicanos, autorizaram que algumas atividades sejam retomadas a partir de segunda-feira (20). O também republicano Ron DeSantis permitiu que as praias da Flórida começassem a ser abertas a partir de sexta-feira, resultando em grandes aglomerações de frequentadores neste fim de semana.

Andrew Cuomo, governador de Nova York - o mais castigado pela epidemia - afirmou que alguns estados, menos afetados, poderiam começar a relaxar as restrições. "Os números ditam as estratégias", declarou.

Para ele, o confinamento é "emocionalmente difícil e economicamente desastroso". Por isso, pediu cautela às autoridades. "Como a situação pode piorar, e piorar rapidamente? Se você politizar toda essa emoção. Não podemos permitir isso", aconselhou.

Quase 40 mil mortes

Os Estados Unidos registraram 1.891 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando a 38.664 o total de falecimentos desde o início da epidemia, segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

O país registra um total de 732.197 casos confirmados da Covid-19, segundo a Universidade de Baltimore. Os Estados Unidos são o país com o maior número de contaminações e óbitos pela epidemia em todo o mundo.

A interrupção da quarentena não é consenso entre a população americana. Uma pesquisa recente do Pew Research Center indicou que mais de dois terços dos cidadãos estão preocupados com a possibilidade de um fim prematuro da medida.

