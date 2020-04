Coronavírus bloqueia cerca de 2,5 mil migrantes no Panamá

No Panamá, cerca de 2,5 mil migrantes a caminho dos Estados Unidos estão retidos em instalações temporárias em três postos de fronteira após a descoberta de casos de contaminação por Covid-19 entre eles.

A estimativa de 2,5 mil migrantes foi informada por Santiago Paz, chefe da Organização Mundial para as Migrações do Panamá, entrevistado por Marcos Garcia Herrera, da redação espanhola da RFI. De acordo com Paz, trata-se principalmente de migrantes do Haiti, Cuba e também de países da África. Esses homens e mulheres, às vezes acompanhados de crianças, sobem por um conhecido e perigoso corredor migratório, passando da Colômbia para o Panamá pelas florestas tropicais do Darién.

Eles são acolhidos em três postos de fronteira temporários, onde o governo, a Unicef e a Cruz Vermelha fornecem água, alimentos e assistência médica. "Precisamos de ajuda alimentar, equipamentos sanitários e higiênicos”, explica Santiago Paz, mas também equipamentos médicos para os funcionários que os assistem, panamenhos ou trabalhadores de ONGs, especialmente porque muitos migrantes são portadores da Covid-19.

Dezessete casos de contaminação confirmados

"Dezessete migrantes foram infectados com o novo coronavírus", disse uma fonte oficial à AFP sob condição de anonimato. Os funcionários da Cruz Vermelha tiveram que deixar o local onde os migrantes estão alojados para serem colocados em quarentena depois de terem entrado em contato com um policial da região que morreu de coronavírus, disse à AFP Walter Cotte, diretor regional da Federação internacional da Cruz Vermelha para as Américas.

No Panamá, 120 já pessoas morreram de Covid-19 e outras 4.273 foram infectadas.

