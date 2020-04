EUA adotam plano de ajuda suplementar de US$ 483 bi diante da crise do coronavírus

A Câmara dos Representantes do Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, durante a sessão que aprovou, nesta quinta-feira 23 de avril de 2020, o novo pacote de ajkuta para enfrentar os efeitos da crise do coronavírus no país.

O Congresso americano aprovou na noite desta quinta-feira (23) o novo plano de ajuda para lutar contra o impacto da epidemia que já deixou quase 50.000 mortos no país. O pacote de US$ 483 bilhões se soma ao colossal plano de US$ 2,2 trilhões aprovado no final de março.

Com informações do correspondente da RFI em Houston, Thomas Harms

Após o Senado, os deputados da Câmara dos Representantes aprovaram por 388 votos a favor, cinco contra e uma abstenção o novo pacote econômico, em uma sessão marcada pelo distanciamento social e medidas de saúde para impedir a propagação do vírus. O projeto deve ainda que ser promulgado, provavelmente nesta sexta-feira (24) pelo presidente Donald Trump.

Essa nova injeção maciça de dinheiro para apoiar uma economia americana em colapso foi negociada durante uma semana entre democratas, republicanos e a Casa Branca. Ela visa salvar empregos. Do total de US$ 483 bilhões, US$ 320 bilhões serão destinados a empréstimos a pequenas e médias empresas para desencorajá-las a demitir funcionários e frear a queda drástica do desemprego no país. Em cinco semanas de crise sanitária, mais de 26 milhões de trabalhadores perderam o emprego nos Estados Unidos.

O primeiro plano de ajuda de US$ 2,2 trilhões foi muito criticado pelo fato de beneficiar as grandes empresas. As novas medidas aprovadas agora pelo Congresso garantem que desta vez as pequenas empresas serão realmente auxiliadas. Assim, US$ 60 bilhões do total são destinados a setores particularmente afetados pela crise, como a agricultura.

Ajuda ao setor sanitário

O pacote também prevê ajuda ao setor sanitário que luta contra a epidemia do coronavírus. Mais de mais de US$ 75 bilhões serão destinados a hospitais e US$ 25 bilhões para reforçar a realização de testes de coronavírus. A detecção em massa dos casos é considerada essencial para a retomada rápida da atividade econômica, como deseja Trump.

O balanço atualizado da epidemia, publicado nesta quinta-feira, indica que o coronavírus provocou 49.759 mortes no país. Nas últimas 24h registra um dos piores saldos diários de vítimas, com 3.176 óbitos, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. Nesse mesmo período, foram contabilizados 26.971 novos infectados, elevando o total para 866.646 pacientes identificados desde o início da epidemia.

Devido à falta de testes de diagnóstico, o número de casos reais provavelmente está bem acima desse número. No final da semana passada, os Estados Unidos registraram dois altos balanços diários de vítimas (mais de 3.800 e 4.500 mortos), mas esses dados ocorreram em parte devido ao acréscimo de mortes "suspeitas" de Covid-19, que nunca haviam sido levados em consideração até o momento. Apesar dos dados alarmantes, vários estados do país, incluindo Texas, Vermont e Geórgia, decidiram iniciar a flexibilização da quarentena, autorizando a reabertura de algumas empresas.

Em todo o mundo, a pandemia de coronavírus deixou até agora quase 190.000 mortos.

