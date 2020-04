Presidente de El Salvador autoriza polícia a usar força letal contra membros de gangues

Foto publicada pela assessoria de imprensa da presidência de El Salvador, mostrando os detentos da prisão de Izalco, ao noroeste de San Salvador, durante uma operação de segurança, em 25 de abril de 2020. EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE/AFP

Texto por: RFI

Após um dos fins de semana com mais assassinatos dos últimos meses no país, o presidente salvadorenho Nayib Bukele autorizou o uso de força letal contra membros de gangues. De acordo com o presidente, esses grupos estariam se aproveitando do engajamento da segurança pública no controle da pandemia para intensificar ações violentas.