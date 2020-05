EUA são os primeiros a autorizar antiviral remdesivir contra coronavírus

Os Estados Unidos serão os primeiros a utilizar esse novo tratamento contra a Covid-19 em grande escala. A agência americana reguladora de medicamentos e alimentos (FDA) autorizou em caráter de urgência o uso do antiviral experimental remdesivir, produzido pelo laboratório farmacêutico americano Gilead.

Por Heike Schmidt

O laboratório fará uma doação de 1,5 milhão de doses do remédio que poderá tratar ao menos 140.000 pacientes. O antiviral será distribuído a partir de segunda-feira (4) aos hospitais das cidades americanas mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Ele será reservado aos pacientes graves, que necessitam de oxigênio.

O medicamento experimental foi desenvolvido para pacientes com ebola e falhou no tratamento dessa febre hemorrágica. Agora, os Estados Unidos acreditam que ele é eficaz contra o novo coronavírus. Um estudo americano, realizado com mil pacientes, mostra que o remdesivir reduziu em até 15 dias o tempo de recuperação dos doentes com Covid-19. O antiviral também diminuiu levemente a taxa de mortalidade entre os pacientes testados.

Resultado não é espetacular

Para alguns especialistas, esse resultado não é espetacular e o remdevisir não é considerado uma "arma" mágica contra o coronavírus. Ao contrário da pesquisa americana, um estudo chinês, publicado nessa sexta-feira (1°) na revista The Lancet, constatou a ineficácia da molécula. Mas sem outra alternativa, o presidente Donald Trump, com pressa para relançar a economia americana, vê na utilização do antiviral uma saída para a crise sanitária e um argumento para justificar o fim do confinamento no país.

Quase a metade dos 50 estados americanos já flexibilizou as medidas de isolamento. O Texas é um deles. Restaurantes, cinemas e shoppings reabriram apesar do estado do sul do país ter registrado na quinta-feira (30) o maior número de mortos desde o início da epidemia.

Os Estados Unidos continuam com uma média de 2.000 óbitos por dia (1.883 na sexta-feira) e são o país que contabilizam o maior número de mortos no mundo (65.068).

