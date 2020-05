Protesto na Califórnia pede fim do isolamento por coronavírus

Milhares de pessoas protestaram nesta sexta-feira (1) na Califórnia (Estados Unidos) para exigir a revogação da ordem de confinamento, em vigor há seis semanas para combater o coronavírus. Os manifestantes traziam bandeiras e faixas, e alguns usavam bonés de campanha do presidente Donald Trump, que concorre à reeleição.

Atos como este foram realizados em 11 cidades do estado mais populoso do país, incluindo a capital, Sacramento, San Francisco, Los Angeles e San Diego. O distanciamento social não foi seguido e poucos usavam máscara de proteção.

"Abram a Califórnia, abram a Califórnia!", gritaram manifestantes perto das praias de Huntington Beach, que foram fechadas por ordem do governador Gavin Newsom. No último fim de semana, o local recebeu milhares de pessoas, apesar das medidas de isolamento em vigor.

Praias lotadas

As praias dos condados de Los Angeles e San Diego estão fechadas ao público há semanas, ao contrário das do vizinho Orange, que abrange Huntington e Newport Beach. Abertas, ambas estavam atraindo dezenas de milhares de visitantes.

1º de Maio teve protestos pelo fim do confinamento em frente ao Capitólio da California, em Sacramento. AFP

"Todos os trabalhos são essenciais", "A liberdade é essencial", diziam cartazes exibidos por cerca de 700 manifestantes em Huntington Beach, a 55 km de Los Angeles. O protesto foi acompanhado à distância pela polícia montada.

"O fechamento da praia foi desnecessário. Também estamos dizendo que já é suficiente, temos o direito de trabalhar. É hora de o governador permitir que as pessoas saudáveis possam voltar a seus negócios", disse a manifestante Monica Beilhard.

Este tipo de protesto vem ocorrendo há dias em várias partes dos Estados Unidos, onde mais de 64 mil pessoas foram mortas pela Covid-19. Eles costumam ser liderados por grupos de apoiadores do presidente Trump, que se manifestou ansioso para reativar a economia americana.

"Somos americanos, somos livres"

"O que queremos?", perguntava um manifestante que usava um megafone na manifestação de Los Angeles, realizada em frente à prefeitura e que reuniu centenas de pessoas. "Liberdade!", respondia a multidão.

"Somos americanos, somos livres", disse à AFP Ali Taylor. "Queremos nossos parques e praias abertos, queremos viver com liberdade e ele (Newsom) está nos confinando em casa."

"Outros estados estão abrindo. Gavin Newsom tem que seguir essa linha", pediu Devin Burke.

Manifestantes armados

Em Sacramento, a polícia prendeu dezenas de pessoas que se recusaram a desocupar a escada do Capitólio, informou a imprensa local. Em Nova York e Chicago, também houve protestos nesta sexta-feira, um dia depois que, em Lansing (Michigan), manifestantes armados, alguns com fuzis, entraram no prédio do legislativo para exigir o fim do confinamento.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que entende a "frustração e preocupação" por trás dos protestos: "Uma ansiedade profundamente compreensível sobre a economia, o destino e o futuro de suas famílias."

Newsom anunciou que, em "dias", fará anúncios sobre as medidas para reduzir o confinamento. "Proteja seus filhos, pais, avós, amigos, vizinhos, pessoas que estão protestando", insistiu. "Cuide-se, cubra o rosto, respeite a distância física. Você não quer contrair esta doença", que "não distingue se você é um manifestante, se é um democrata ou republicano", assinalou o governador.

A Califórnia registrou 91 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 2.073, dos quase 50,5 mil casos positivos.

Com informações da AFP

