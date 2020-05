EUA afirmam ter provas "abundantes" da origem da Covid-19 em laboratório chinês

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou neste domingo, 3 de maio de 2020, que há uma "enorme" quantidade de provas de que a pandemia do novo coronavírus surgiu em um laboratório de Wuhan, na China. POOL/AFP/File

Texto por: RFI

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou neste domingo (3) que há uma "enorme" quantidade de provas de que a pandemia do novo coronavírus surgiu em um laboratório de Wuhan, berço da epidemia na China. A afirmação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos acontece três dias depois do presidente Donald Trump ter feito a mesma acusação.