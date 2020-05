Covid-19: Trump ameaça romper laços com a China e fala que economizaria bilhões

O presidente americano, Donald Trump, endureceu nesta quinta-feira (14) sua retórica contra a China, dizendo que não vai falar com seu colega Xi Jinping. O republicano ameaçou cortar os laços bilaterais devido à maneira como Pequim lidou com a pandemia da Covid-19.

A tensão entre as maiores potências do mundo disparou por causa da pandemia de coronavírus, que Trump chamou de "praga chinesa". "Tenho uma relação muito boa, mas agora não quero falar com ele", disse Trump à rede Fox Business, assegurando que está "muito decepcionado" com a gestão da pandemia por parte do governo chinês. Questionado se os Estados Unidos poderiam adotar medidas de retaliação, Trump não deu mais detalhes, mas fez ameaças:

"Há muitas coisas que poderíamos fazer. Poderíamos fazer coisas. Poderíamos cortar todas as relações. Se fizesse isso, o que poderia acontecer?", questionou Trump. "Economizaria 500 bilhões, se cortasse todas as relações", completou.

A atmosfera pesada entre Estados Unidos e China degenerou nas últimas semanas, devido às trocas de acusações sobre a origem da pandemia de coronavírus, que já causou mais de 300 mil mortes no mundo. Os Estados Unidos são o país com o maior número de infectados e mortes. Trump tratou a doença com desdém no início da propagação, mas depois que vários estados, principalmente o de Nova York, tiveram de adotar medidas de isolamento social contra o coronavírus, viu o desemprego no país disparar e atrapalhar seus planos de reeleição em novembro. Novos dados divulgados nesta quinta-feira apontam que a epidemia destruiu a 36,5 milhões de empregos nos Estados Unidos desde meados de março.

Trump afirmou que Pequim ocultou a verdadeira escala do surto, deflagrado no final de 2019 na cidade de Wuhan, centro da China, o que permitiu sua propagação.

O governo chinês nega essa acusação e insiste em que transmitiu todas as informações disponíveis à Organização Mundial da Saúde (OMS) o mais rápido possível.

Trump insistiu nas acusações durante a entrevista à Fox, canal ultraconservador e defensor do governo republicano. "Tudo veio da China, e eles deveriam ter impedido", alegou. "É muito triste o que aconteceu no mundo e em nosso país com todas essas mortes", acrescentou.

O número de mortes por coronavírus em 24 horas nos Estados Unidos subiu para 1.813 na quarta-feira (13), o que eleva o total de vítimas fatais no país a 84.059, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. O país tem 1.389.935 infectados, de acordo com o levantamento desta universidade de Baltimore.

Acusações de hackers

Essa disputa entre os Estados Unidos e a China levanta dúvidas sobre o acordo comercial parcial alcançado em janeiro entre os dois países, que estabeleceu uma trégua na guerra tarifária. No início da semana, Trump descartou a renegociação do acordo depois que a imprensa indicou que a China queria reabrir as negociações. Na sexta-feira (8), o principal negociador da China, Liu He, falou ao telefone com seus colegas americanos e disse que os dois lados concordaram em implementar a primeira fase do acordo. No entanto, a guerra retórica é travada em capítulos.

Autoridades dos EUA endureceram a troca de acusações ao afirmarem que hackers chineses estão tentando obter dados sobre tratamentos e vacinas contra coronavírus. Eles também alertaram que essa tentativa envolve grupos e pessoas relacionadas ao governo chinês.

O FBI e a agência federal de segurança cibernética disseram que os esforços da China representam uma "ameaça significativa" à resposta dos Estados Unidos à Covid-19, quando dezenas de empresas, institutos e governos ao redor do mundo correm contra o tempo para desenvolver uma vacina.

Pequim nega as acusações e considera que o governo americano tenta travar uma guerra suja em um momento em que foi desmentida a insinuação de que o coronavírus teria surgido em um laboratório de Wuhan. Questionado pela Fox Business sobre os motivos dessa acusação, Trump foi menos categórico do que em outras épocas e até pareceu atenuar as insinuações.

"Temos muita informação e isso não é bom. Mas, o pior de tudo, se veio de um laboratório ou de um morcego, é que veio da China e eles devem contê-lo", disse.

Com informações da AFP

