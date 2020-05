Médica brasileira da MSF relata drama da maior tribo indígena americana na luta contra o coronavírus

Uma mulher da tribo Navajo recebe água em sua comunidade de Thoreau (Novo México), em 6 de junho de 2019. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Texto por: RFI

Desde meados de março, mais de 3.600 casos de Covid-19 e mais de 100 mortes foram registrados no maior território indígena do país. É a segunda maior taxa de infecção nos Estados Unidos, logo após Nova York, e a tendência é de aumento, de acordo com a ONG Médicos Sem Fronteiras.