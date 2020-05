América Latina tem mais de 500 mil infectados por Covid-19; Brasil é país mais afetado da região

Profissionais do setor da saúde do estado do Amazonas realizaram uma homenagem no sábado (16) diante do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, aos colegas que morreram após terem sido contaminados pela doença.

O número de casos de coronavírus na América Latina ultrapassou neste domingo (17) meio milhão. O Brasil é o país mais afetado pela doença na região, com mais de 233 mil contaminados e 15.633 mortes.

Segundo a contagem da agência AFP, a América Latina registra atualmente mais de 500 mil casos confirmados de coronavírus. No total, a Covid-19 deixou mais de 28 mil e 400 mortos na região desde o início da pandemia. No entanto, estima-se que esse número deva ser muito maior, devido à falta de testes e de acessos das populações aos hospitais.

O Brasil é o país mais afetado pela doença na América Latina, com 15.633 óbitos, sendo o sexto em quantidade de óbitos. Segundo dados das autoridades sanitárias brasileiras, o país registrou 816 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil também ultrapassou a Itália e a Espanha em número de contaminados e ocupa atualmente a quarta posição, com mais de 233.142 mil casos confirmados da doença.

Apesar do avanço vertiginoso do coronavírus no país, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou a atacar no sábado (16), as medidas de confinamento. "O desemprego, a fome e a miséria será (sic) o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total", tuitou.

Até o momento, o presidente não definiu quem será o novo ministro da Saúde. Na sexta-feira (15), o oncologista Nelson Teich deixou o cargo, que assumiu durante apenas quatro semanas, após a demissão de Luiz Henrique Mandetta por divergências com Bolsonaro. O secretário executivo da pasta, o general Eduardo Pazuello, assumiu interinamente o comando do ministério.

Mais de 500 mil casos

No total, a América Latina contabiliza 501.563 casos confirmados do coronavírus. Depois do Brasil, em número de infectados, o Peru é o segundo país mais castigado da região, com 88.541 casos e 2.523 mortes.

Em terceiro lugar em quantidade de contaminados está o México, com 47.144 casos. Mas com um balanço de mortos de 5.045 óbitos, o país ocupa o segundo lugar da lista.

O Chile registra 41.428 infectados e 421 mortos. Ontem, uma "megaquarentena" foi imposta, após o forte aumento de casos e mortes nas últimas 24 horas. No Equador, são 32.723 casos de contágio e 2.688 óbitos.

Os outros países com maior número de casos são Colômbia, com 14.939 e 562 mortes, República Dominicana (11.739 e 424), Panamá (9.449 e 269) e Argentina (7.792 e 363).

Em todo mundo, mais de 4,6 milhões de pessoas foram infectadas com o novo coronavírus, que apareceu na China no final de 2019. Destas, mais de 309.000 morreram da doença, e mais de 1,6 milhão se recuperaram.

Os Estados Unidos continuam sendo o país mais castigado pelo coronavírus no mundo. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.237 mortes, elevando o balanço de óbitos para 88.730. Os Estados Unidos contabilizam 1.466.682 contaminados.

(Com informações da AFP)

