Obama alfineta Trump novamente e critica gestão da pandemia de Covid-19

O ex-presidente norte-americano Barack Obama lançou neste sábado (16) novas críticas indiretas ao seu sucessor, Donald Trump. O democrata contestou a gestão da pandemia de coronavírus e enfatizou o aumento das desigualdades nos Estados Unidos.

Com informações de Loubna Anaki, correspondente da RFI em Nova York

Relativamente discreto desde que deixou a Casa Branca em janeiro de 2017, Barack Obama tem se tornado cada vez mais ativo no cenário político dos Estados Unidos nos últimos dias.

Convidado a participar da cerimônia virtual de formatura dos estudantes da HBCU, uma rede de universidades que forma uma maioria de estudantes negros, o ex-chefe da Casa Branca convocou os jovens a se investirem politicamente. Principalmente nesse momento de incertezas ligadas ao Covid-19, quando, segundo Obama, muitos líderes não fazem o necessário diante da situação.

"A pandemia acabou com a ideia de que os encarregados políticos sabem o que fazem”, disse o ex-presidente. “Muitos deles nem mesmo fingem que são os encarregados", acrescentou.

Além de criticar a gestão da crise sanitária, Obama insistiu que a pandemia revela novamente as injustiças nos Estados Unidos. "Uma doença como esta joga luz nas desigualdades subjacentes e o fardo que as comunidades negras suportam historicamente neste país", acrescentou. "Vemos isso quando um homem negro faz 'jogging' e tem gente que decide detê-lo, interrogá-lo e matá-lo se ele não se submete às suas perguntas", completou, em alusão ao assassinato de Ahmaud Arbery, um jovem afro-americano de 25 anos, morto enquanto corria em um parque do bairro residencial de Brunswick, no estado da Geórgia (sul).

Trump fala de Obamagate

A declaração suscitou uma reação quase imediata de Donald Trump, que se sentiu visado. O atual presidente postou em sua conta no Twitter, em letras garrafais, a palavra OBAMAGATE.

Desde a semana passada o atual presidente acusa o democrata de ter liderado um complô visando sabotar seu mandato. Em resposta, Obama também foi sucinto e tuitou, após uma primeira troca de farpas já na semana passada, a palavra “Votem”, lembrando que os Estados Unidos escolhem um novo presidente este ano.

