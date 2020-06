USA: 4 policiais são acusados pela morte de George Floyd

O policial de Minneapolis que se ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd provocando sua morte será acusado de assassinato em segundo grau. Seus três colegas também serão julgados, disse a senadora americana Amy Klobuchar, nesta quarta-feira (4).

Publicidade Leia mais

"O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, reforçou as acusações contra Derek Chauvin para o segundo grau no assassinato de George Floyd e também está acusando outros três policiais", twittou Klobuchar. "Este é outro passo importante para a justiça" acrescentou a senadora.

Uma acusação de assassinato em segundo grau não sugere premeditação, mas acarreta penalidades mais duras.

Protestos

A morte de Floyd, em 25 de maio – acusado de tentar comprar cigarros com uma nota falsa – provocou protestos violentos nos Estados Unidos. Os manifestantes denunciam racismo sistêmico e brutalidade policial. Floyd morreu por asfixia, quando estava imobilizado, de bruços no chão.

Os confrontos entre manifestantes e a polícia levaram as autoridades a decretar toque de recolher obrigatório em dezenas de cidades. “É algo inédito desde os motins que se seguiram à morte de Martin Luther King em 1968" , afirma Vasco Ribeiro, professor convidado no Queens College, City University of New York.

Protestos contra violência policial também na França

Os protestos atuais nos Estados Unidos relançaram o debate sobre a violência policial e racista também na França. Milhares de pessoas se reuniram na terça-feira (2) em frente ao Tribunal de Paris. Os manifestantes foram convocados pelo comitê de apoio à família de Adama Traoré, um negro de 24 anos que morreu após ser preso em 2016.

Dezoito pessoas foram detidas em Paris após o protesto que reuniu 20 mil pessoas pedindo justiça no caso.

ONU denuncia "racismo estrutural"

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou na quarta-feira o "racismo estrutural", mas também a "agressão sem precedentes" contra jornalistas nos Estados Unidos durante os protestos contra a brutalidade policial.

"Vozes que pedem o fim dos assassinatos de afro-americanos desarmados devem ser ouvidas. Vozes que pedem o fim da violência policial devem ser ouvidas. E vozes que pedem o fim do racismo endêmico e estrutural em fúria devem ser ouvidas ", disse a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, em um comunicado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro