Zuckerberg cede à pressão de funcionários e diz que poderá moderar mensagens controversas de Trump

Mark Zuckerberg gerou mal-estar em sua empresa por sua postura perante Donald Trump. AFP/Archivos

Texto por: RFI

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, cedeu à pressão e agora diz que vai revisar as regras da rede social que permitiram que polêmicas mensagens do presidente americano, Donald Trump, permanecessem publicadas apesar de seu conteúdo controverso. A mudança de posição do bilionário ocorre após uma semana de tensões internas na empresa.