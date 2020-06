Minneapolis vai desmantelar polícia e criar novo departamento

Integrantes da polícia de Minneapolis, durante protesto contra assassinato de George Floyd (7/6/2020). Kerem Yucel / AFP

Texto por: RFI

A Câmara Municipal de Minneapolis se comprometeu no domingo (7) a desmantelar o Departamento de Polícia e reconstruir a instituição, depois de o assassinato de George Floyd por um policial ter provocado uma onda de protestos no país e no exterior contra o racismo nas forças de segurança.