Sob forte emoção e muitas homenagens, George Floyd é enterrado em Houston

O pastor Ralph Douglas West discursa durante o funeral de George Floyd na igreja Fountain of Praise em Houston, Texas, nesta terça-feira (9). REUTERS - POOL

Texto por: RFI

É o último adeus a George Floyd. Na cidade de Houston, sul dos Estados Unidos, centenas de pessoas se despediram do pai de família que se tornou o símbolo da luta antirracismo no mundo. Ele repousará ao lado da mãe, no cemitério Memorial Gardens em Pearland, no sul da cidade.