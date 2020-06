EUA: chefe da polícia de Atlanta renuncia após morte de homem negro

A chefe de polícia da cidade de Atlanta, nos EUA, renunciou depois que um policial matou um homem negro durante uma detenção, anunciou o prefeito neste sábado (13), com o novo assassinato injetando nova raiva em protestos contra o racismo e a brutalidade policial.

Publicidade Leia mais

Imagens da mídia local mostraram centenas de manifestantes nas ruas no sábado e chamas envolvendo um restaurante Wendy, onde Rayshard Brooks, 27 anos, foi morto.

O policial que atirou em Brooks foi demitido no sábado e identificado pela polícia de Atlanta como Garrett Rolfe. O segundo oficial foi colocado em serviço administrativo, de acordo com a ABC News.

Em comentários televisionados feitos no início deste domingo (14), o prefeito Keisha Lance Bottoms disse que Shields, com mais de duas décadas de experiência na força, "se ofereceu para se afastar imediatamente como chefe de polícia".

Os manifestantes estavam nas ruas antes que a noite caísse no sábado, com um grupo bloqueando uma estrada perto do restaurante Wendy e enfrentando a polícia.

Dezenas de manifestantes foram presos, segundo a polícia de Atlanta citada pela CNN.

A agitação ocorre quando os EUA enfrentam um acerto de contas histórico sobre o racismo sistêmico, com agitação civil em massa desencadeada pelo assassinato de 25 de maio de outro homem afro-americano, George Floyd, enquanto estava sob custódia policial.

Floyd morreu depois que um policial branco de Minneapolis se ajoelhou em pescoço por quase nove minutos.

Os protestos que se espalharam primeiro pelo país e depois pelo mundo e forçaram uma conversa sobre os legados da escravidão, colonialismo e violência branca contra pessoas de cor, bem como a militarização da polícia na América.

A Geórgia foi duramente atingida por esses protestos. Um homem negro, Ahmaud Arbery, foi morto no sudoeste do estado por um dos três homens brancos que o perseguiram em caminhonetes enquanto ele fazia jogging em fevereiro.

'Por que matá-lo?'

Os funcionários do restaurante ligaram para a polícia na noite de sexta-feira (12) para reclamar que Brooks estava dormindo em seu carro e bloqueando outros clientes nas instalações, informou um relatório oficial.

Ele falhou em um teste de sobriedade e resistiu quando a polícia tentou prendê-lo, disse o Gabinete de Investigação da Geórgia (GBI).

O vídeo de vigilância mostrou "que, durante uma luta física com os policiais, Brooks obteve um dos Tasers do oficial e começou a fugir do local", continuou o relatório.

"Os policiais perseguiram Brooks a pé e, durante a perseguição, Brooks virou-se e apontou o Taser para o policial. O policial disparou sua arma, atingindo Brooks", afirmou.

Brooks foi levado ao hospital, mas morreu após a cirurgia, acrescentando que um policial ficou ferido.

Um advogado da família do morto disse que uma força desproporcional foi usada no confronto. "Na Geórgia, um Taser não é uma arma mortal - essa é a lei", disse L. Chris Stewart a repórteres.

"Acho que o apoio chegou em dois minutos. Ele teria sido preso e preso. Por que você teve que matá-lo?"

"(O oficial) tinha outras opções além de atirar em um homem pelas costas." Stewart acrescentou que Brooks tem quatro filhos e comemorou o aniversário de sua filha de oito anos na sexta-feira (12).

Sua morte é a 48º incidente envolvendo um oficial que o GBI foi solicitado a investigar este ano, segundo o jornal local Atlanta Journal-Constitution. Quinze desses incidentes foram fatais.

"Eu assisti a isso na internet, desde toda a situação de George Floyd até aqui", disse o primo de Brooks, Decatur Redd, claramente abalado.

"O mais doloroso para mim é assistir ao vídeo, acordar e ver que isso continua", acrescentou. "E eu tenho dois garotinhos, eles veem o mesmo vídeo."

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro