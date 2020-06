Trump critica manifestantes em Tulsa e defende sua gestão de pandemia

Apenas a metade do público esperado compareceu ao primeiro grande comício de candidatura à reeleição de Donald Trump, realizado neste sábado (20) à noite na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. REUTERS - LEAH MILLIS

Texto por: RFI

Dez mil pessoas. Apenas a metade do público esperado compareceu ao primeiro grande comício de candidatura à reeleição de Donald Trump, realizado neste sábado (20) à noite na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. O presidente americano atribuiu o insucesso de presença à mídia e aos manifestantes que protestavam em frente ao local do evento, e chamou de "heróis" as pessoas que tiveram a coragem de comparecer.