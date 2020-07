Com epidemia de Covid-19 controlada, Cuba inicia retomada do turismo internacional

Enquanto o coronavírus segue se propagando pelo continente americano, Cuba garante que a epidemia está controlada no país e reabre algumas praias ao turismo internacional. No total, país registrou pouco mais de 2.300 contaminações e 86 mortes.

Publicidade Leia mais

Com informações de Domitile Piron, correspondente da RFI em Havana, e agências

Águas transparentes, praias de areia branca e hotéis seguros: essa é a sedutora mensagem que o governo cubano está divulgando, com o objetivo de relançar o turismo o mais rápido possível. Crucial à economia do país, o setor está paralisado há três meses devido à pandemia.

Hesitante em fechar suas fronteiras no início da crise sanitária, Cuba está ansiosa para voltar a receber turistas estrangeiros. O objetivo é abocanhar boa parte dos viajantes que têm escolhido as concorrentes Jamaica e República Dominicana, que reabriram em meados de julho.

A retomada do turismo cubano, no entanto, é parcial, já que a capital Havana segue em quarentena até sexta-feira (3). Apenas as pequenas ilhas Los Cayos podem ser visitadas por enquanto pelos estrangeiros.

Para poder acolher os turistas, todo o cuidado é pouco: eles serão examinados logo que chegarem ao país. Médicos também estarão presentes em cada hotel. No entanto, o governo pretende limitar o contato dos estrangeiros com os cubanos, para evitar uma segunda onda da doença no país.

A proposta de abertura das ilhas Los Cayos atrai turistas canadenses e russos, mas, por enquanto, nenhuma agência de viagens europeia oferece Cuba como destino. Os operadores da Europa esperam poder voltar a oferecer o paradisíaco destino antes de dezembro.

Havana reabre, mas não para turistas

Havana, o último reduto do coronavírus em Cuba, retomará gradualmente suas atividades a partir de sexta-feira, embora sem turistas estrangeiros. A capital se junta assim ao restante do território, que já iniciou uma gradual flexibilização das medidas de combate à Covid-19, após mais de 100 dias de confinamento.

Conforme detalhado na quarta-feira (1°) pelo primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, após avaliar a situação o governo autorizou o início do relaxamento da quarentena em Havana. A primeira fase do fim do confinamento na capital cubana permite a retomada gradual do transporte público, algumas atividades comerciais e serviços, além da permissão para deslocamento de cidadãos que cumprem medidas de distância física. Por enquanto, somente o turismo local é permitido em Havana.

Na quarta-feira, o governo cubano divulgou que a ilha de 11,2 milhões de habitantes registrou um total de 2.348 casos, com 2.218 pacientes recuperados e 86 mortes, de modo que o novo coronavírus é considerado sob controle. Grande parte do país não apresenta casos de Covid-19 há várias semanas, depois que as fronteiras foram fechadas em 24 de março.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro