Cientistas políticos ainda duvidam da candidatura de Kanye West à Casa Branca

O rapper Kanye West anunciou neste sábado sua candidatura à presidência dos Estados Unidos AP - Michael Wyke

Texto por: RFI 2 min

Centenas de milhares de usuários do Twitter reagiram ao anúncio do rapper e magnata americano do entretenimento Kanye West de apresentar a sua candidatura à presidência da República dos Estados Unidos. Kanye se tornou o nome com maior destaque na rede social, embora muitos usuários questionem se o artista seguirá com seu plano ou trata-se apenas de um golpe publicitário.