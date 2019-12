Trump sobretaxa aço e alumínio de Brasil e Argentina em retaliação à desvalorização cambial

Os Estados Unidos (EUA) imporão tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio procedentes de Brasil e Argentina, anunciou nesta segunda-feira (2) o presidente Donald Trump. A medida é uma retaliação à recente desvalorização do real e do peso argentino.

"Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas, o que não é bom para nossos agricultores", tuitou Trump. "Portanto, com vigência imediata, restabelecerei as tarifas de todo aço e alumínio enviados aos Estados Unidos por esses países".

Trump anunciou a retaliação em dois tuítes. Na segunda mensagem, ele atacou as decisões de política cambial tomadas pelos dois países sul-americanos, dizendo que Brasil e Argentina "estão tirando vantagem do dólar forte nos EUA". Ele também criticou o FED, o banco central americano, por não agir contra as vantagens que as exportações brasileiras e argentinas automaticamente adquirem quando o dólar se encontra valorizado.

Em agosto de 2018, Trump flexibilizou a cobrança de sobretaxas no aço e alumínio provenientes do Brasil, da Argentina e Coreia do Sul. Desde então, as empresas americanas que compravam esses produtos do Brasil não precisavam pagar a sobretaxa adicional de 25%, no caso do aço, e de 10% sobre o preço original do alumínio, desde que comprovassem falta dessas matérias-primas no mercado interno.

As sobretaxas no aço e alumínio fizeram parte das primeiras medidas da guerra comercial de Trump. O republicano visava sobretudo a China, mas acabou atingindo a maior parte dos países que exportam para os EUA. Na sequência, Washington negociou as condições comerciais de importação com cada país.