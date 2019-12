Ricardo Salles na COP 25:“Brasil está fortemente comprometido” contra mudanças climáticas

COP25 entrou na fase ministerial nesta terça-feira (10/12/2019) UNFCCC

Texto por: Lúcia Müzell

O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, frisou diante da plenária da Conferência do Clima da ONU (COP 25) nesta terça-feira (10) que o país “está fortemente comprometido em combater as mudanças climáticas, para o benefício de todo o planeta”. A declaração dissipa as dúvidas de que o Brasil poderia levar às Nações Unidas a corrente negacionista do governo, encabeçada pelo chanceler Ernesto Araújo.