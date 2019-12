Entrevista exclusiva

"Bolsonaro é muito ignorante" porque “não foi alfabetizado pelo método Paulo Freire”, diz filha do educador brasileiro

Cristina Freire Heiniger, de 72 anos, é filha do educador Paulo Freire. Arquivo Pessoal

Texto por: Valéria Maniero

Cristina Freire Heiniger, de 72 anos, filha do educador Paulo Freire, falou com a RFI com exclusividade sobre as críticas sistemáticas feitas pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao educador. Esta semana, o líder da extrema direita do Brasil voltou a atacar “esse tal de Paulo Freire", depois de chamá-lo de “energúmeno”. Para Bolsonaro, Freire é o responsável pela baixa qualidade da educação no Brasil. Ele relaciona as ideias do educador ao resultado do país no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que nunca foi bom.