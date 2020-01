"Democracia em Vertigem", de Petra Costa, é indicado ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (13) os indicados ao Oscar. “Democracia em Vertigem”, da brasileira Petra Costa, foi indicado ao prêmio de melhor documentário. Além disso, "Dois Papas", o filme de Fernando Meirelles para a Netflix, recebeu três indicações: melhor ator (Johnatan Pryce), melhor ator coadjuvante (Anthony Hoptkins) e melhor roteiro adaptado. Os prêmios serão entregues em 9 de fevereiro, em Hollywood.

O aclamado "Coringa" ("Joker") lidera a lista, com 11 indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor filme, o mais importante, e de melhor ator para Joaquin Phoenix por seu aclamado papel como esse vilão. "The Irishman", "1917" e "Era uma vez... em Hollywood" vêm logo atrás, com 10 indicações cada.

O filme de Petra Costa retrata o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. “Era muito importante estar nas ruas, no Congresso e no Palácio do Planalto para fazer um filme em que o personagem principal fosse o Brasil”, disse a diretora em entrevista exclusiva à RFI, durante sua passagem por Paris para divulgar o filme.

Sua câmera quase indiscreta imortaliza cenas íntimas dos ex-presidentes Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva em pleno turbilhão, entre ameaça de impeachment e pedidos de prisão. Como ao mostrar o momento em que o líder petista confirma, por telefone, que a ex-presidente iria nomeá-lo para dirigir a Casa Civil, pouco antes dos vazamentos das gravações que contribuíram para mudar os rumos do país.

A cineasta cruza a saga nacional com sua própria trajetória e engajamentos pessoais. Filha de militantes que viveram na clandestinidade lutando contra a ditadura nos anos 1970 – sua mãe chegou a ser detida na mesma prisão que Dilma Rousseff –, Petra propõe um documentário que não esconde sua veia militante.

“O mais triste é que esse avanço da direita faz com que a gente não possa pedir mais e tenha que tentar assegurar apenas o básico. Eu queria poder pedir mais nesse momento e não estar gritando pelo básico”, lamentou Petra nos estúdios da RFI.

Confira a lista completa das indicações aos Oscar 2020



Melhor filme:

"1917"

"Ford x Ferrari"

"O irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Coringa"

"Adoráveis mulheres"

"Uma história de casamento"

"Era Uma Vez... em Hollywood"

"Parasita"



Melhor diretor:

Martin Scorsese

Tood Philips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Jon Hoo



Melhor ator:

Antonio Banderas, "Dor e glória"

Leonardo DiCaprio, "Era Uma Vez... em Hollywood"

Adam Driver, "Uma história de Casamento"

Joaquin Phoenix, "Coringa"

Jonathan Pryce, "Dois Papas"



Melhor atriz:

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "História de um matrimônio"

Saoirse Ronan, "Adoráveis mulheres"

Charlize Theron, "O escândalo"

Rene Zellweger, "Judy"



Melhor ator coadjuvante:

Tom Hanks, "Um belo dia na vizinhança"

Al Pacino, "O irlandês"

Joe Pesci, "O irlandês"

Brad Pitt, "Era Uma Vez... em Hollywood"

Anthony Hopkins, "Dois Papas"



Melhor atriz coadjuvante:

Kathy Bates, "O caso Richard Jewell"

Laura Dern, "História de um casamenot"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Adoráveis mulheres"

Margot Robbie, "O escândalo"



Melhor animação:

"Como Treinar Seu Dragão 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"O Link Perdido"

"Toy Story 4"



Melhor roteiro original:

"Entre Facas e Segredos"

"História de um casamento"

"1917"

"Era Uma Vez... em Hollywood"

"Parasita"



Melhor roteiro adaptado:

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Coringa"

"Adoráveis Mulheres"

"Dois Papas"

Melhor figurino:

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Coringa"

"Adoráveis Mulheres"

"Era Uma Vez... em Hollywood"



Melhor edição de som:

"Ford vs Ferrari"

"Coringa"

"1917"

"Era Uma Vez... em Hollywood"

"Star Wars: A Ascensão Skywalker"



Melhor mixagem de som:

"Ad Astra"

"Ford x Ferrari"

"Coringa"

"1917"

"Era Uma Vez... em Hollywood



Melhor filme estrangeiro:

"Corpus Christi" (Polônia)

"Honeyland" (Macedônia do Norte)

"Les Miserables" (França)

"Dor e Glória" (Espanha)

"Parasita" (Coreia do Sul)



Melhor animação curta:

"Dcera"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"



Melhor curta-metragem:

"Brotherhood"

"Nefta Footbal Club"

"A Sister"

"The Neighbor's Wind"



Melhor documentário:

"Indústria Americana"

"Democracia em Vertigem"

"The Cave"

"Honeyland"



Melhor documentário curta:

"In the Absence"

"Learning to Skateborad in a War Zone"

"Life Overtakes Me"



Melhor trilha sonora:

"Coringa"

"Adoráveis Mulheres"

"História de Um Casamento"

"1917"

"Star Wars: A Ascensão Skywalker"



Melhor canção:

"Toy Story 4"

"Rocketman"

"Breakthrough"

"Into The Unknown"

"Harriet"



Melhor fotografia:

"O Irlandês"

"Coringa"

"O Farol"

"1917"

"Era Uma Vez ... em Hollywood"



Melhor montagem:

"Ford x Ferrari"

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Coringa"

"Parasita"



Melhor direção de arte:

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Parasita"

"Era Uma Vez... em Hollywood"



Melhor maquiagem:

"O Escândalo"

"Coringa"

"Judy"

"Malévola"

"1917"



Melhores efeitos visuais:

"Vingadores: Ultimato"

"O Irlandês"

"O Rei Leão"

"1917"

"Star Wars: A Ascensão Skywalker"