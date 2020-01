Apoio dos EUA à entrada do Brasil é apresentado na OCDE

Em reunião do conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) realizada em Paris nesta quarta-feira (15), os Estados Unidos informaram aos demais países membros o seu apoio à entrada do Brasil na instituição e que o processo deveria começar o quanto antes.

Segundo uma fonte que acompanha o caso ouvida pela RFI, o governo americano confirmou ter concluído um processo de consultas internas sobre o tema. A conclusão a que os americanos chegaram é que, em razão dos “avanços” realizados pelo Brasil e as reformas colocadas em prática no país, especialmente no campo econômico, além do contexto atual, os Estados Unidos estão prontos a corroborar o início do processo de acesso do Brasil à OCDE.

Uma carta de apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil no clube dos países desenvolvidos foi apresentada no encontro desta quarta-feira, mas ainda não houve uma discussão sobre esse assunto. A ajuda da maior economia do mundo nesse processo era uma promessa do presidente Donald Trump ao brasileiro Jair Bolsonaro.

A candidatura do Brasil deverá ser avaliada agora por todos os 36 países que integram a OCDE. Mas a simples apresentação da carta já é considerado um movimento muito positivo, segundo interlocutores ouvidos pela reportagem da RFI. Isso significa que o governo brasileiro trabalha para alinhar suas políticas aos padrões da organização internacional. Mas o aceite final depende de uma análise detalhada das políticas brasileiras, levantamento de dados e evidências a serem examinados em diferentes comitês da OCDE. Não é possível, até o momento, especular sobre as chances de sucesso do Brasil nessa empreitada.

Outros candidatos

Atualmente, seis países têm pretensão de entrarem na OCDE: além do Brasil, Argentina e Peru, na América Latina, e Croácia, Bulgária e Romênia, na União Europeia.

Enquanto os europeus defendem a entrada de mais países na OCDE, os Estados Unidos sempre argumentaram que o acesso à entidade deveria ocorrer de forma gradual para não sobrecarregar a organização. Em outubro de 2019, uma carta assinada pelo secretário de Estado da administração Donald Trump, Michael Pompeo, causou polêmica por apoiar expressamente a entrada de Romênia e Argentina na OCDE. Na época, o documento gerou queixas de que o alinhamento do governo Jair Bolsonaro com Trump não estaria trazendo os resultados esperados.

Na prática, entrar na OCDE significa ter acesso a dados, estatísticas, experiências de outros países desenvolvidos e fóruns de discussão sobre temas variados que podem ir da revolução digital a políticas de emprego e renda, educação e saúde. A organização funciona como um colóquio permanente sobre medidas e planos ligados ao desenvolvimento econômico em todo o mundo.

A relação do Brasil com a OCDE começou nos anos 1990, na esteira de políticas ligadas à produção de aço, e foi se aprofundando com o passar do tempo. Até que em 2017, no governo de Michel Temer, o país externou seu interesse de fazer parte do bloco, o que se tornou uma prioridade do atual governo de Jair Bolsonaro.

O último país a concluir o processo de entrada na OCDE foi a Colômbia, cujo processo de ratificação está nos trâmites finais. A Costa Rica é outra nação que já deu início nesse processo.