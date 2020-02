Coronavírus/Brasil

“Coronavírus chegará com certeza ao Brasil”: especialista fala sobre desafios que país deve enfrentar em caso de epidemia

Investigador do novo tipo de coronavírus no Institut Pasteur, em Paris. 28 de Janeiro de 2020. Thomas SAMSON / AFP

Texto por: Márcia Bechara

Para Nancy Bellei, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, o “coronavírus chegará com certeza ao Brasil”. “Espero que seja depois do Carnaval”, completa a especialista, que também é professora da Universidade Federal de São Paulo, e teme que a epidemia desembarque antes do previsto no país. Ela contou à RFI nesta segunda-feira (3)que, além dos custos com possíveis pacientes contaminados, um dos desafios cruciais que o Brasil poderá enfrentar, numa epidemia “mesmo controlada” do coronavírus, será a demora no resultado dos testes, hoje integralmente feitos pela Fundação Fiocruz.