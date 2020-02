Brasileiras repatriadas de Wuhan não apresentam sintomas do coronavírus e ficarão em quarentena em Portugal

Funcionários do hospital Pulido Valente, em Lisboa, confirmaram por telefone à RFI nesta segunda-feira (3) que as duas brasileiras, evacuadas de Wuhan, na China, se encontravam no estabelecimento. A comunicação com a imprensa vem sendo feita, no entanto, por meio da equipe do Hospital Dona Maria, também na capital portuguesa, que confirmou que as duas “estão bem, não apresentam sintomas e devem cumprir o período de quarentena no local”.

Os 18 portugueses e as duas cidadãs brasileiras retirados de Wuhan, que embarcaram no domingo em Marselha, rumo a Lisboa, num voo C-130 da Força Aérea Portuguesa, aterrissaram na capital portuguesa, na base militar de Figo Maduro, às 20h24. Todos os repatriados ficarão em quarentena. Embora os nomes e detalhes sobre as duas brasileiras mantidas para observação no hospital Pulido Valente estejam sob sigilo médico, a equipe local, assim como um funcionário do hospital Dona Maria, que coordena as informações em Lisboa, afirmaram que elas passam bem e estão assintomáticas. Ambas não podem receber visitas durante a quarentena e, segundo o Ministério da Saúde de Portugal, estão de acordo com o procedimento do receptivo médico português.

No entanto, outras pessoas do grupo repatriado em Portugal apresentaram sintomas do coronavírus. Os profissionais e prestadores de serviço em contato com as brasileiras e o restante do grupo nos hospitais Pulido Valente e Dona Maria receberam treinamento específico e usam material descartável em todos os procedimentos. Procurada pela RFI, a Direção de Saúde Geral de Portugal, que coordena a ação com os pacientes repatriados, não quis falar, mas deverá emitir boletins clínicos diários sobre a situação das 20 pessoas em isolamento. Portugal declarou neste domingo (2) que repatriará cidadãos portugueses da China “sempre que houver necessidade”.

Governo volta atrás e decide repatriar brasileiros

Pressionado por um vídeo publicado nas redes sociais por brasileiros em Wuhan, que pediam ao presidente Jair Bolsonaro a repatriação, os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota, também neste domingo, que o governo trará de volta todos os brasileiros que se encontram nesta cidade, que é o epicentro da epidemia de coronavírus na China, e que manifestem desejo de retornar. Até então, Bolsonaro havia se mostrado contrário à ideia.

