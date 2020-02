Brasil/Coronavírus

Aviões da FAB com brasileiros repatriados da China chegam ao Brasil na madrugada deste domingo

Avião da FAB com brasileiro repatriados de Wuhan decola do aeroporto de Varsóvia neste sábado, 8 de fevereiro de 2020. Twitter FAB

Texto por: RFI

A FAB (Força Aérea Brasileira) informa por sua conta no Twitter todos os detalhes da operação para repatriar os brasileiros de Wuhan, na China. As duas aeronaves VC-2, que partiram nessa sexta-feira (7) da cidade chinesa, epicentro da epidemia do coronavírus, fizeram uma escala na manhã deste sábado (8), em Varsóvia, na Polônia, e devem chegar ao Brasil às 3h deste domingo (9).