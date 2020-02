Brasil/Bolsonaro

“Bolsonaro quer espoliar os índios da Amazônia”, destaca Le Figaro

Matéria do jornal Le Figaro desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, sobre a política do governo para os índios da Amazônia. Reprodução

Texto por: RFI

O jornal francês Le Figaro desta terça-feira (11) publica uma grande matéria intitulada "Bolsonaro à l'assaut des Indiens d'Amazonie", ou "Bolsonaro quer espoliar os índios da Amazônia". O subtítulo explica que o presidente brasileiro quer explorar a imensa floresta do país e propõe que os índios se integrem melhor à sociedade. A matéria é ilustrada com uma grande foto de um yanomami visitando, ao lado de agentes do Ibama, uma área devastada por uma mina ilegal no Estado do Roraima.