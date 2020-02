Cinema/Brasil

Cinema brasileiro é alvo de “sabotagem”, diz Kléber Mendonça, membro do júri da Berlinale

Da direita para a esquerda, Mendonça Filho, ao lado de Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan, Jeremy Irons e Berenice Béjo. RFI

Texto por: Silvano Mendes

O cineasta Kléber Mendonça Filho, membro do júri da 70ª edição da Berlinale, comentou a situação do cinema brasileiro durante a coletiva de imprensa de abertura do evento. Para ele, a 7ª arte no Brasil vive um momento de histórico. No entanto, as mudanças recentes na política cultural do país são vistas como uma ameaça para o diretor do premiado Bacurau.