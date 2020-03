Donald Trump confirma jantar com Jair Bolsonaro na Flórida

O presidente americano Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (6), que receberá Jair Bolsonaro para um jantar no sábado (7), em seu resort na Flórida.

Publicidade Leia mais

“Nós vamos jantar em Mar a Lago. Ele queria que jantássemos na Flórida”, declarou Donald Trump à imprensa. “Então é o que vamos fazer.”

Trump tinha afirmado, em um primeiro momento, que o jantar seria “hoje”, ou seja, nesta sexta, mas a Casa Branca corrigiu mais tarde dizendo que o encontro seria no sábado.

“Como líderes das duas maiores economias do hemisfério, eles também vão discutir oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, sobre a paz no Oriente Médio, a implementação de políticas pró-crescimento econômico e investimento em infraestrutura”, afirmou a Casa Branca. Trump também “usará este encontro como uma oportunidade para agradecer o Brasil por sua forte aliança com os Estados Unidos”, completou.

Em princípio, o jantar não deve ser aberto à imprensa.

O presidente Bolsonaro chega neste sábado para visita não oficial à Flórida, onde fica até terça-feira (10). No domingo (8) ele visita o comando militar sul. Na segunda-feira (9) ele participa do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos e se encontra com a comunidade brasileira. No último dia, Bolsonaro deve visitar a fábrica da Embraer em Jacksonville e participar de um seminário de investidores, antes de retornar para o Brasil.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro