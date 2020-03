Presidente Bolsonaro e ministros são monitorados após secretário testar positivo para coronavírus

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e seus ministros estão sendo monitorados após o chefe da Secretaria Especial de Comunicação de seu governo, Fabio Wajngarten, receber o resultado positivo para o teste de coronavírus, informou o jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira (12).

O secretário de Comunicação fez o primeiro teste na quarta-feira (11) em um hospital de São Paulo, que confirmou a doença. Wajngarten está em isolamento, enquanto aguarda o resultado de um teste de contraprova.

Bolsonaro, Wajngarten e outros ministros estiveram ao longo de quatro dias nos Estados Unidos em uma viagem que teve encontros com empresários em Miami e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No último sábado, Bolsonaro e o chefe da Secom brasileira estiveram com Trump. Wajngarten chegou a publicar fotos do encontro nas redes sociais. A comitiva voltou ao Brasil na terça-feira (10).

Como medida de precaução, o presidente, os ministros e outros membros do governo que participaram da comitiva estão sendo monitorados para acompanhar possíveis sintomas.

De acordo com o jornal O Globo, a embaixada norte-americana pediu mais informações para o governo brasileiro. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou oficialmente sobre a condição de Wajngarten.

Bolsonaro cancelou viagem

Na terça, em Miami, Bolsonaro chegou a se referir a epidemia do coronavírus como uma "fantasia". "Muito do que tem ali é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga", disse a empresários.

Após o anúncio da OMS (Organização Mundial da Saúde) de que o mundo passa por uma pandemia devido ao Covid-19, Bolsonaro cancelou uma viagem que faria ao Nordeste nesta quinta-feira (12).

O Brasil já tem mais de 60 casos confirmados em seu território, e 930 casos suspeitos, de acordo com o Ministério da Saúde.

