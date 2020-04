Coronavírus: Bolsonaro é denunciado no TPI por “crime contra a humanidade”

Covid-19: Bolsonaro é denunciado por crime contra a humanidade no TPI (Tribunal Penal Internacional). REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texto por: Adriana Brandão

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. A denúncia foi protocolada nesta quinta-feira (2) na corte de Haia. Segundo o documento, atitude de Bolsonaro nessa crise do coronavírus expõe “a vida de cidadãos brasileiros, com ações concretas que estimulam o contágio e a proliferação do vírus”.