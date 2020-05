Com renúncia de Nelson Teich, "governo brasileiro entra em combustão", afirma El País

Nelson Teich renunciou ao cargo de ministro da Saúde na sexta-feira (15) devido a divergências com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre a gestão da crise do coronavírus. REUTERS - Ueslei Marcelino

Texto por: RFI

A imprensa europeia repercute neste sábado (16) a renúncia de Nelson Teich do Ministério da Saúde do Brasil. O oncologista deixou a pasta na sexta-feira (15), por divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre a política adotada contra o coronavírus. Com a saída de um segundo ministro da pasta em menos de um mês, "o governo brasileiro entra em combustão", afirma o jornal espanhol El País.