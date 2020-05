Imprensa francesa diz que Bolsonaro é "ditador incompetente" e "volta a dar show"

A imprensa francesa repercute o agravamento da crise sanitária no Brasil, segundo país no mundo em casos da Covid-19. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI

A imprensa francesa repercute nesta segunda-feira (25) o agravamento da crise sanitária no Brasil e a decisão do presidente Donald Trump de proibir a entrada no território americano de viajantes provenientes do Brasil, por conta do crescimento dos casos da Covid-19. A insistência de Bolsonaro em andar na contramão do mundo fez o jornalista especialista em geopolítica Bernard Guetta chamar o presidente brasileiro de "ditador incompetente", no canal de TV France 5.