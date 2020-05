Análise: Elites econômicas, Congresso e governadores não permitiriam golpe de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro circula, sem máscara, em meio a apoiadores, em 24 de maio de 2020. AFP/File

Texto por: Lúcia Müzell | Elcio Ramalho

A operação policial resultado do chamado Inquérito das Fake News, do STF, levou o presidente Jair Bolsonaro a radicalizar ainda mais o discurso contra o Judiciário, num aprofundamento da crise institucional no Brasil. Nesta quinta-feira (28), o líder de extrema direita chegou a evocar uma intervenção militar, por meio do artigo 142 da Constituição, que condiciona a atuação das Forças Armadas para a garantir a lei e a ordem. Mas para analistas ouvidos pela RFI, Bolsonaro conta com bem menos apoio do que reivindica para promover um eventual golpe.