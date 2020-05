Imprensa francesa destaca avanço "dramático" da Covid-19 no Brasil e insistência na cloroquina

Médico registra a morte de uma brasileira vítima da Covid-19, em Manaus, no dia 27 de maio de 2020. REUTERS/Bruno Kelly

Texto por: RFI

No dia em que o Brasil registrou quase mil novas mortes pela Covid-19 e passou a ser o quarto país com mais vítimas da pandemia no mundo, a imprensa francesa chamou a atenção para o progresso “dramático” no número de mortes no gigante sul-americano e destacou a insistência de Jair Bolsonaro em estimular o uso da cloroquina no tratamento da doença, “contra as recomendações científicas”.