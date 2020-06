Na gestão da Covid-19, Bolsonaro é "capitão sem bússola no meio da tempestade", afirma Le Figaro

Matéria publicada pelo jornal Le Figaro desta segunda-feira (8) sobre a gestão da crise do coronavírus pelo governo Bolsonaro. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI

O Brasil ganha chamada de capa no jornal Le Figaro desta segunda-feira (8). "Bolsonaro: o capitão sem bússola no meio da tempestade" é a manchete de uma matéria que ocupa duas páginas no diário de direita. "Quatorze meses depois de sua chegada ao poder, o presidente brasileiro está fragilizado pela recusa de levar a sério uma doença que deixou mais de 36 mil mortos no país", afirma o correspondente do Figaro no Rio de Janeiro, Michel Leclercq.