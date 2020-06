Jornal Le Figaro aponta bravatas e manipulações de Jair Bolsonaro

Mais de 30 pedidos de impeachment já foram recebidos pelo congresso. Mas Bolsonaro não se deixa intimidar AP - Eraldo Peres

Texto por: Patricia Moribe

A edição online do conservador Le Figaro traz um perfil inclemente de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (12). “Diante da pandemia, o presidente ataca governadores e prefeitos que aplicam a quarentena e não para de ameaçar opositores”, diz no início do texto, assinado pelo jornalista Jean-Marc Gonin.