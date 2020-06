Ong suíça denuncia situação precária dos colhedores de laranjas no Brasil

Ong Public Eye denuncia a precariedade de catadores de laranja no Brasil. Getty Images/FG Trade

Texto por: RFI

Desde o surgimento da epidemia de Covid-19, cresceu a demanda por suco de laranja. No entanto, as condições de trabalho dos colhedores de laranja não melhoraram no Brasil, o maior produtor mundial de suco de laranja. A constatação é da Ong Public Eye, que faz um apelo para o gigante comercial Louis Dreyfus, peso pesado do setor, melhorar a situação de seus trabalhadores sazonais no país.