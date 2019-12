Ciência

Nova espécie de dinossauro é encontrada no Equador

Fóssil do dinossauro Yamanasaurus Lojaensis, descoberto no Equador GALO GUAMAN / INPC / AFP

Texto por: RFI

Cientistas encontraram os fósseis de uma nova espécie de titanossauro do período Cretáceo no Equador, anunciou a Universidade Técnica Particular de Loja (UTPL). O dinossauro teria até seis metros de comprimento.