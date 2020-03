coronavírus/ ciência

"Corrida frenética" dos cientistas por uma cura milagrosa para o Covid-19

O coronavírus visto sob um microscópio eletrônico. AFP

Texto por: RFI

A busca urgente por um antídoto contra o novo coronavírus e os esforços das comunidades científicas internacionais ocupam a capa do cotidiano Aujourd’hui en France. As primeiras páginas do jornal francês alertam sobre as reações em diversos países. A epidemia se acelera nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump declarou urgência nacional, o que permitirá a liberação de US$ 50 bilhões na luta contra o Covid-19.