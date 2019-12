Primeira seleção da 70ª Berlinale já conta com três filmes brasileiros

Cena do filme "Cidade Pássaro", de Matias Mariani, um dos representantes do Brasil na 70ª Berlinale

Os organizadores da 70ª edição do Festival de Cinema de Berlim (Berlinale) divulgaram a primeira seleção de filmes que serão apresentados entre 20 de fevereiro e 1° de março. O Brasil será representado com pelo menos três produções, uma delas na mostra Panorama, uma das mais importantes do evento.

Publicidade Leia mais

Ainda não se sabe quem vai concorrer ao Urso de Ouro, principal prêmio da Berlinale. No entanto, as equipes do italiano Carlo Chatrian, que estreia este ano como diretor artístico do festival, divulgaram os primeiros nomes que participam de algumas mostras paralelas de peso.

A principal delas é a seleção Panorama, que muitos vêem como o equivalente da Um certo olhar, em Cannes. Nesta edição, a mostra, que apresenta produções independentes e filmes mais autorais, terá como temática transversal a questão da imigração e dos conflitos de gerações. Serão projetados 18 filmes (onze em estreia mundial), entre eles o brasileiro "Cidade Pássaro", de Matias Mariani.

Já na mostra Generation, com produções voltados para o público infanto-juvenil, o cinema brasileiro será representado por "Meu Nome é Bagdá", de Caru Alves de Souza, enquanto na mostra Expanded, o Brasil participa com "Apiyemiyekî", de Ana Vaz.

O festival de cinema de Berlim é conhecido com um dos mais políticos entre os grandes eventos da 7ª Arte. Essa edição contará com uma retrospectiva do diretor americano King Vidor e a atriz britânica Helen Mirren será homenageada com um Urso de Ouro Honorário. O filme "Pinocchio", de Matteo Garrone, será exibido em uma projeção de Gala, fora da competição.