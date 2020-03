Holanda: Ladrões aproveitam pandemia para roubar quadro de Van Gogh no dia do aniversário do pintor

O museu Singer Laren foi fechado como medida de prevenção para conter a propagação do Covid-19 na Holanda. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

Texto por: RFI

O quatro "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring", do mestre Vincent Van Gogh, foi roubado na noite de domingo (29) no museu Singer Laren, na Holanda. Os bandidos aproveitaram o fechamento do local por causa da pandemia de coronavírus para levar a obra de arte.