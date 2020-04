Manuscrito de "Hey Jude", pele de bateria e cinzeiro dos Beatles batem recorde de vendas em leilão

O manuscrito do clássico dos Beatles "Hey Jude", uma composição de Paul McCartney de 1968, foi vendido por US$ 910.000 durante um leilão on-line na sexta-feira (10). A venda foi organizada para recordar o 50º aniversário da separação da lendária banda britânica.

A folha com a canção rabiscada à mão por McCartney, usada durante a gravação nos estúdios Trident de Londres, alcançou uma quantia cinco vezes maior que a estimada pela empresa de leilões californiana Julien's Auctions, sediada em Los Angeles.

O leilão reuniu cerca de 250 objetos dos Beatles e teve de ser realizado pela internet devido à pandemia do coronavírus. Fãs de todo o mundo fizeram lances na expectativa de arrematar guitarras, vinis e itens autografados pelos Beatles.

A entrevista em que McCartney anunciou o fim do grupo, considerado uma dos mais influentes da história da música, completou meio século na sexta-feira. Em 1968, ele escreveu a letra de "Hey Jude" para consolar o filho de Jonh Lennon, Julian, que atravessava um momento doloroso com o divórcio dos pais, provocado pela relação que Lennon tinha iniciado com a artista japonesa Yoko Ono. O casamento de Lennon com sua primeira mulher, Cynthia, não resistiu à paixão de Lennon por Yoko. Inicialmente, McCartney pensou em chamar a canção de "Hey Jules". O manuscrito vendido contém uma letra parcial juntamente com anotações que incluem a palavra "break" ("pausa", em inglês), usada para ajudar na gravação da música.

Outros itens arrematados no leilão foram a pele de uma caixa de bateria com o logotipo dos Beatles, usada na primeira turnê internacional da banda, nos Estados Unidos, em 1964. O objeto foi vendido por US$ 200.000.

Uma página manuscrita do roteiro do clipe da canção "Hello, Goodbye", de 1967, foi leiloada por US$ 83.200 e um cinzeiro utilizado pelo baterista Ringo Starr nos studios Abbey Road, nos anos 1960, foi comprado por US$ 32.500.

Com informações da AFP

